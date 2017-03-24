Экологическая катастрофа: в полиции показали новые фото и видео мест добычи янтаря

Более двухсот правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии задействованы в северных районах Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Силовики прекратили добычу в селе Гальбин, Сарненского района и Кухитская воля Заречного района. В этих местах установлены блокпосты, на которых постоянно дежурят вооруженные правоохранители.

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Сотрудники, работающие под руководством оперативного штаба, круглосуточно привлекаются к рейдам на места, где выявляют незаконную добычу янтаря.

Полицейские прекращают также транспортировки янтаря, контролируя движение автомобилей, особенно в ночное время.

За время работы оперативного штаба было конфисковано 544 килограмма янтаря-сырца, выявлено 143 случая незаконной добычи, из которых в Единый реестр досудебных расследований внесено 83, задержано 42 лица, причастных к незаконной добыче, изъята 31 мотопомпа и 21 транспортное средство.