Экологическая катастрофа: в полиции показали новые фото и видео мест добычи янтаря
В Ривненской области, где недавно был обстрелян полицейский участок, действует оперативный штаб, который координирует работу полиции и Нацгвардии о прекращении незаконной добычи янтаря.
Более двухсот правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии задействованы в северных районах Ровенской области.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Силовики прекратили добычу в селе Гальбин, Сарненского района и Кухитская воля Заречного района. В этих местах установлены блокпосты, на которых постоянно дежурят вооруженные правоохранители.
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Сотрудники, работающие под руководством оперативного штаба, круглосуточно привлекаются к рейдам на места, где выявляют незаконную добычу янтаря.
Полицейские прекращают также транспортировки янтаря, контролируя движение автомобилей, особенно в ночное время.
За время работы оперативного штаба было конфисковано 544 килограмма янтаря-сырца, выявлено 143 случая незаконной добычи, из которых в Единый реестр досудебных расследований внесено 83, задержано 42 лица, причастных к незаконной добыче, изъята 31 мотопомпа и 21 транспортное средство.