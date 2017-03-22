"Розовое" озеро на Черниговщине: токсических веществ экологи не нашли

На Черниговщине экологи не обнаружили токсичных веществ в озере Нежин, вода в котором на этой неделе стала розовой. Как сообщили в Нежинском городском совете, уже вчера цвет воды в озере вернулся к обычному, лишь кое-где есть розовый осадок.

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"Воду проанализировали по одиннадцати параметрам. Все показатели в норме, только превышено содержание сульфатов в воде", - говорится в сообщении. По оценкам специалистов, увеличенное содержание сульфатов свидетельствует лишь о том, что в окрестных хозяйствах используются средства, которые их содержат, а остатки попадают в озеро со сточными водами и осадками. Однако это не представляет угрозы для людей и окружающей среды.

Также в водоеме не обнаружена гибель живых организмов, что указывает на нетоксичность вещества, которое окрасило воду. По поручению Нежинского городского совета проанализируют ил в озере, вопрос остается на контроле городских служб.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе изменение цвета воды в озере на розовый заметили местные жители Нежина. Озеро расположено в черте города, имеет площадь более 10 га, розовой стала только его часть.