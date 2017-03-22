В Днепре уничтожают деревья, укрепляющие дамбу

В Днепре на улице Мостовой на дамбе между поселками Таромское и Карнауховка незаконно пилили лес. Об этом сообщили на странице общественной организации "Дух нации" в Facebook.

По словам активистов, на месте происшествия они обнаружили, что около 50 больших, от 10 до 100 сантиметров в диаметре, деревьев, которые укрепляли склоны дамбы, пилят люди без каких-либо разрешений или защитного оборудования. Стволы длиной 5-6 метров загружали в полуприцеп "Камаза".

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В организации "Дух нации" отметили, что руководили всем процессом директор предприятия "Карачуновское рыбное хозяйство" Елена Белицкая, и ее муж-египтянин с видом на временное пребывание в Украине Мухамед. Директор вместо того, чтобы предоставить разрешительные документы на вырубку зеленых насаждений в городе на Днепре сразу поехала, как оказалось чуть позже, за своим малолетним сыном.

Следственно-оперативная группа, по словам активистов, прибыла на место происшествия через три часа после них. Еще через три часа длинномер опечатали, передали на ответственное хранение водителю и оставили на территории Таромского рыбхоза.

"Нами подано заявление по факту совершения противоправных действий, а именно уничтожению около 50 живых качественных неаварийных деревьев. Надеемся на объективное и беспристрастное расследование. Готовим отснятый фото-, видеоматериал для предоставления в полицию. Пьем кофе, готовим шины", – заявили активисты "Духа нации".