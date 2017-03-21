На Черниговщине Нежин-озеро сменило цвет на ярко-розовый цвет (фото)

В Нежине Черниговской области озеро неожиданно изменило цвет на яркий красно-розовый. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило местное издание "Уездные новости".

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Накануне Нежинец Вадим Шекера в Facebook поделился шокирующими фото Нежин-озера. Он также рассказал, что вода имеет неприятный запах.

Причины такого изменения окраски воды неизвестны, однако начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Геннадий Чернышов уверяет, что ситуация взята под его контроль. Уже в понедельник у озера должны были работать специалисты, которые в дальнейшем должны объяснить, что произошло с водоемом и не влияют ли на состояние воды химикаты.