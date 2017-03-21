Индийские реки Ганг и Ямуна признаны юридическими лицами и живыми существами

Две наиболее известные в религиозном мире Индии реки Ганг и Ямуна (Джамна) были признаны юридическими лицами и живыми существами. Соответствующее решение в понедельник, 20 марта, принял Высокий суд индийского штата Уттаракханд, сообщает DW, ссылаясь на агентство AP.

Это будет означать, что загрязнение этих рек теперь не отличается от нанесения вреда человеку.

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Суд в своем решении отметил, что реки являются "юридическими и живыми существами, которые имеют статус легального лица со всеми вытекающими правами и обязанностями". Штат Уттаракханд расположен в Гималаях, где находятся истоки двух рек. Поэтому захват этих берегов священных рек и их загрязнение являются большими проблемами для штата особенно остро.

Накануне, 17 марта, аналогичный закон принял парламент Новой Зеландии, признав реку Уонгануи живым существом.