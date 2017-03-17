На Волыни активисты заставили власть обратить внимание на ужасный скотомогильник (фото)

Государственная экологическая инспекция в Волынской области во время проведения проверки Ковельского филиала ГП «Укрветсанзавод» выявила факт загрязнения прилегающей к предприятию территории, в результате сброса неочищенных сточных вод с площадки для приема отходов убоя животных на прилегающую территорию, - сообщили в пресс–службе Госэкоинспекции, передает проКовель.

Был проведен расчет размера ущерба обусловленного загрязнением земельных участков по вышеупомянутым показателям. В результате проведенных расчетов сумма нанесенного государству ущерба составляет 829 651,89 грн.

Для возмещения нанесенного государству ущерба ГП «Укрветсанзавод» направлена претензия.

Кроме того, материалы данной проверки и расчеты причиненного ущерба направлены в правоохранительные органы.

Ранее на территории ковельского ветсанзавода обнаружили несанкционированный скотомогильник: десятки свиных туш располагались просто под открытым небом. Зрелище не для слабонервных увидели и обнародовали журналисты местного интернет-издания.

После этого ковельчане заблокировали единственную дорогу к ветсанзаводу, по которой проезжали машины, которые везли на утилизацию отходы животного происхождения. Активисты подожгли шины, а также разработали график круглосуточной блокады. За несколько дней акции на предприятие не попала ни один грузовик с сырьем.

Местные жители рассказали ТСН.uа, что ситуация на этом предприятии никогда не была удовлетворительной, но в последнее время значительно ухудшилась. Мол, раньше остатки использовали для изготовления мыла, и иногда жители расположенных неподалеку домов чувствовали вонь. Однако теперь трупы свиней, собак и даже лошадей сваливают под открытым небом, а неприятный запах чувствуется уже на гораздо большей территории.