Ученые рассказали, как можно уберечь самый большой коралловый риф планеты от уничтожения

Команда ученых из австралийского Университета Джеймса Кука провела исследование феномена обесцвечивания кораллов Большого Барьерного рифа. Как выяснилось, кораллы теряют цвет из-за утраты зооксантелл - микроскопических желто-зеленых водорослей, которые живут в тканях кораллового полипа, передает Русская служба би-би-си.

Зооксантеллы - отдельные организмы, живущие в симбиозе с кораллами. Они являются источником кислорода и питательных веществ. Когда коралл подвергается стрессу или потенциально опасному воздействию, зооксантеллы его покидают. Именно это и происходит с Большим Барьерным рифом уже второй год подряд.

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Исследователи считают, что процесс обесцвечивания угрожает самому существованию рифа. В 2016 году цвет потеряло рекордное количество отдельных кораллов.

Потеря цвета происходит из-за повышения температуры окружающей кораллы воды. Она нагревается из-за человеческой активности, так как мировой океан впитывает 93% энергии, которую производит человек.

"Все зависит от того, что будут делать австралийское и другие мировые правительства, чтобы предотвратить дальнейшее повышение температур", - утверждают ученые.

По их словам, восстановление покрывающего кораллы слоя водорослей займет как минимум десять лет.

Но еще больше времени потребуется на то, чтобы на Большом Барьерном рифе выросли новые кораллы, которые заменят уже уничтоженные.