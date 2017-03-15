Минэкологии инициирует возвращение "Межигорья" в государственную собственность

В Минприроды нашли нормальный юридический путь возвращения Межигорья в государственную собственность.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр экологии Остап Семерак.

"Я, как Министр экологии уже дал поручение НАК «Надра Украины» подать кассационную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда. Это откроет нам непростой, но юридически грамотный путь", - отметил министр.

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Также он рассказал о преступном механизме, посредством которого эти земли были выведены из госсобственности.

«В свое время Минприроды сыграло не последнюю роль в отчуждении государственного имущества в Межигорье в пользу Януковича. Летом 2007 года имущество комплекса отдыха «Пуща Водица» от Духе было передано в управление Минприроды. Точнее, на баланс Национальной акционерной компании «Надра Украины», – написал Семерак.