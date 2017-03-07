На Киевщине родственники экс-чиновника Минэкологии незаконно получили участок Беличанского леса
17:26, 07 марта 2017Природные ресурсы
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Прокуратура Киевской области в апелляционном порядке вернула государству земельный участок Беличанского леса стоимостью свыше 1 млн грн.
Иллюстрация / REUTERS
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, речь идет о земельном участке площадью 0,15 га, которая расположенном на территории Национального природного парка «Голосеевский».
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«Родственники бывшего высокопоставленного чиновника из Министерства экологии Украины получили в частную собственность указанный земельный участок лесохозяйственного назначения так называемого Беличанского леса, который в настоящее время является Национальным природным парком «Голосеевский», - говорится в сообщении.
Прокуратура Киевской области в апелляционной инстанции отстояла свою позицию, землю вернули государству.
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