На Киевщине родственники экс-чиновника Минэкологии незаконно получили участок Беличанского леса

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, речь идет о земельном участке площадью 0,15 га, которая расположенном на территории Национального природного парка «Голосеевский».

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«Родственники бывшего высокопоставленного чиновника из Министерства экологии Украины получили в частную собственность указанный земельный участок лесохозяйственного назначения так называемого Беличанского леса, который в настоящее время является Национальным природным парком «Голосеевский», - говорится в сообщении.

Прокуратура Киевской области в апелляционной инстанции отстояла свою позицию, землю вернули государству.