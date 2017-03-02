На Закарпатье расширят территорию трех национальных природных парков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, об этом он сказал, комментируя решение Закарпатской облгосадминистрации по расширению территории национальных природных парков на 23254,3 га.

Он выразил убеждение, что, увеличивая природно-заповедные территории, Украина постепенно переходит на европейские нормы сохранения и развития национальных природных богатств.

В частности, в программу расширения вошли национальные природные парки «Синевир», «Зачарованный край» и «Ужанский».

По словам министра, необходимые документы для подготовки соответствующих проектов указов президента Украины уже направлены в Министерство экологии и природных ресурсов.

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«Расширение территорий национальных парков на Закарпатье - только начало большой работы по расширению природно-заповедного фонда. Теперь очередь за принятием аналогичных решений в своих областях за Ивано-Франковской и Черновицкой облгосадминистрациями», - отметил Семерак.

В ведомстве напомнили, что в рамках проекта «Сохранение карпатских лесов» в Карпатском регионе особо ценные природные участки, в том числе леса, включены в состав национальных природных парков. Внедрение этого проекта осуществляется при поддержке Франкфуртского зоологического общества.

Как заявлял Семерак, за сохранением природы во время военных учений в нацпарках и заповедниках будет следить специальная рабочая группа.