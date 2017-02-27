Лидер "Талибана" призвал сажать больше деревьев в Афганистане

В своем заявлении он призывает всех бойцов и гражданское население посадить по меньшей мере одно фруктовое или нефруктовое дерево ради украшения Земли и "во благо всех созданий всеблагого Аллаха", пишет Русская служба Би-Би-Си.

Афганистан сталкивается с серьезной проблемой сведения и оскудения существующих лесов. В стране уничтожают деревья на топливо и в результате незаконных рубок.

Читайте такжеВ Индии посадили 49 миллионов деревьев за сутки

При этом "Талибан" крайне редко до этого выступал с заявлениями по экологическим проблемам.

Хайбатулла Ахунзада, который возглавил "Талибан" в мае прошлого года, известен более как имам, а не как военный лидер.

Его призыв, распространенный в воскресенье по обычным пропагандистским каналам талибов, резко отличается по тону и содержанию от обычных обвинений в адрес правительства Афганистана и его союзников по западной коалиции.

"Посадка деревьев играет важную роль в защите окружающей среды, экономическом развитии и украшении Земли", - говорится в заявлении лидера Талибана, размещенном на сайте "Голос джихада".

"Посадку деревьев и сельское хозяйство следует считать действиями, которые полезны и выгодны, а также обеспечивают награду после смерти", - говорится также в заявлении.