В Украине решили обновить лесное хозяйство

Соответствующий приказ об объявлении конкурса на замещение 15 вакантных должностей руководящего состава территориальных органов Государственного агентства лесных ресурсов подписала временно исполняющая обязанности Главы ведомства Кристина Юшкевич, сообщает Знай.uа.

"Все будут проходить открытый и прозрачный конкурс. Избрание руководства областных управлений лесного и охотничьего хозяйства будет происходить в несколько стадий. Сейчас впервые мы объявляем конкурсы на такое количество постов – 15 должностей руководящего состава облуправлений. В общем это будет первый этап обновления", - написала Юшкевич на своей странице в Facebook.

Читайте такжеГослесагентство: Всемирный банк предоставит помощь для реформирования лесного хозяйства Украины

На сайте Гослесагентства указано, что конкурс объявлен на начальников Запорожского, Ивано-Франковского, Луганского, Ривненского, Харьковского, Хмельницкого, Черниговского и Киевского облуправлений, а также первых заместителей начальников Днепропетровского и Николаевского областных управлений лесного и охотничьего хозяйства, заместителей начальников Тернопольского, Винницкого, Николаевского, Луганского и Херсонского областных управлений лесного и охотничьего хозяйства.

Срок приема документов – 15 календарных дней. Конкурсные отборы начнутся с 20 марта 2017 года.

Читайте такжеВ Украине ввели ограничения на вывоз дров

Кроме того, Кристина Юшкевич сообщила, что следующая стадия будет предусматривать отбор по меньшей мере трех десятков директоров лесхозов, должности которых остаются вакантными.

Таким образом в ближайшие месяцы часть состава сотрудников лесной отрасли будет изменена. В ведомстве отмечают, что условия и данные о претендентах конкурса будут прозрачными и доступными.

Напомним, ранее портал "Знай.uа" сообщал, что бывшему лесничему , который работал в Житомирском районе, отказали в восстановлении на посту. Соответствующее решение объявил Королевский райсуд по запросу Андрея Фетисова, контракт с которым разорвали еще осенью прошлого года.