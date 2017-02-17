Лесники и чиновники яростно сопротивляются реорганизации охотничьих угодий Януковича - Минприроды

Об этом министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил в интервью изданию «Тыждень», сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды. По его словам, в Украине до 2020 года должны быть почти вдвое увеличены площади природно-заповедных территорий.

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«Сегодня мы работаем над расширением их площади и планируем к 2020-му увеличить ее с 6% почти вдвое. Такую задачу поставил президент, и это наше обязательство в рамках европейской интеграции», - сказал министр.

В то же время он отметил, что увеличению территории природно-заповедных зон, а также определению их границ, препятствуют органы местного самоуправления, и привел несколько примеров таких случаев.

«Скажем, в Днепровско-Тетеревском национальном природном парке (охотничьи угодья экс-президента Украины Виктора Януковича в Сухолучье (Киевская область) до сих пор яростное сопротивление лесников и чиновников. По поводу Холодного Яра (Черкасская область), где, кроме природных достопримечательностей, есть памятники истории и культуры, Черкасский облсовет под давлением каких-то группировок из лесной отрасли принимает решение о нецелесообразности или преждевременности создания там национального природного парка», - заявил Семерак.

Также, по его словам, для Минприроды остается актуальным вопрос природоохранного мониторинга временно оккупированных территорий и подсчета нанесенного окружающей среде ущерба.

«Нам сложно определить, в каком они (заповедники и НПП) состоянии. Мы только можем догадываться о состоянии дел и получаем информацию от очевидцев, которые оттуда приезжают. Летом российские агрессоры на территории национальных природных парков в Крыму проводили военные учения, поэтому можно себе представить, что там после ракетных стрельб с флорой и фауной. Это варварское отношение к украинской территории. Они подсознательно понимают, что это не их, поэтому уничтожают», - отметил министр экологии.