Ученые предупредили о катастрофическом снижении уровня кислорода в Мировом океане

Об этом говорится в исследовании журнала Nature.

Специалисты провели количественную оценку динамики находящегося в Мировом океане молекулярного кислорода за последние пятьдесят лет. За этот период содержание соединения в воде снизилась на примерно 4,8 петамоля и в настоящее время составляет 222,5 петамоля.

Уровень кислорода менялся неоднородно в зависимости от глубины. Сильнее всего, по оценкам ученых, содержание соединения упало в приповерхностной толще океана. Причины этого могут быть заключены в антропогенном воздействии на гидросферу.

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К своим выводам авторы пришли, использовав пять публичных баз данных, которые отслеживают состояние гидросферы планеты начиная с 1960-х годов.

Снижение уровня кислорода в гидросфере оказывает негативное влияние на экосистемы морей и океанов. Имеющиеся модели прогнозируют снижение концентрации молекулярного кислорода в Мировом океане к 2100 году на 1-7 процентов.

Как сообщал УНИАН, ученые назвали число пострадавших от деятельности человека видов животных.