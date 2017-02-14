Во Львовской области высадят 65 тысяч гектаров леса в течение пяти лет

Об этом во время сессии Львовского облсовета 14 февраля сообщил начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства Анатолий Дейнека, представляя программу развития лесного хозяйства на 2017 – 2021 годы, передает Zaxid.net.

По информации Дейнеки, по 55 тыс. га деградированных земель сельскохозяйственного назначения уже есть решение органов местного самоуправления о передаче их на залеснение.

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Также он сообщил, что за год в области вырубается древесина на площади до 3 тыс. га, такую же площадь ежегодно и засаживают по-новому.

«Сегодня незалеснены площади вырубок, которые были совершены в прошлом и частично в позапрошлом году. В течение года мы декларируем лесовосстановление на всей площади вырубок», - сказал Дейнека.

Вместе с этим, отвечая на вопросы депутатов, он сообщил, что пораженными и больными на сегодня есть леса на площади 42 тыс. га.

По информации Анатолия Дейнеки, на облесение государственные лесные хозяйства на Львовщине тратят ежегодно 18,6 млн грн. Тем временем программа развития лесного хозяйства Львовской области предусматривает финансирование в 2,5 млн грн из областного бюджета, из этих средств предусмотрено проведение и лесовосстановления.

Председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, природных ресурсов и рекреации Андрей Белоус сообщил, что на финансирование программы решили выделить 10% от суммы поступлений от ренты за пользование лесными ресурсами, однако ожидается, что в последующие годы на лесовосстановление будут направлять больший процент таких поступлений.

Программу развития лесного хозяйства на 2017 – 2021 годы поддержали 50 депутатов Львовского облсовета.