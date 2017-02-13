Во льду на Киевском водохранилище прорубили более тысячи лунок, чтобы спасти рыбу от удушья (фото)
Перегороженные плотинами водохранилища на Днепре не обогащаются, как раньше, кислородом за счет притока "свежей воды". Лед становится толще, количество растворенного в воде кислорода уменьшается. Рыбе грозит смерть от удушья.
На Киевском водохранилище для предотвращения массового мора рыбы провели масштабную акцию "Глоток воздуха". Об этом сообщили в Украинской ассоциации рыбаков.
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Чтобы уберечь рыбу от гибели, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины и общественность инициировали создание при областных государственных администрациях штабов, куда должны стекаться сведения со всех водоемов страны измерения: толщины льда, температуры воды, количества растворенного в воде кислорода, уровня воды в водохранилищах.
Сейчас в зимовальных ямах кислород в воде находится в пределах нормы. Но из-за толщины льда на мелководных участках его уровень упал существенно. Поэтому, чтобы не допустить возникновения заморных явлений, было решено провести всеукраинскую акцию.
Мелиоративные мероприятия уже начались Запорожье (Каховское водохранилище), в дельте Днепра - Херсоне, на Кременчугском водохранилище в районе Сулинского заказника. В ближайшее время они начнутся на Каневском водохранилище, Кременчугском - в Черкассах, Светловодске, Кременчуге, а также в Днепре.
"Можно до бесконечности "сидя на диване" говорить, что наступил сложный период под заснеженным льдом для рыбы, возмущаться бездействием государственных структур ... А можно, засучив рукава, взять пешню или ледоруб и выйти на лед, просверлить каждому из нас несколько десятков лунок", - сказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.
Акция состоялась на двух участках Киевского водохранилища: на правом берегу в районе села Сухолучье, и на левом берегу возле рыбстана села Лебедевка.
На Киевском водохранилище в районе села Лебедевка на лед вышло более двух сотен людей. Взревели бензопилы и бензобуры - закипела работа. На мотосанях подвозили снопы осоки. Более тысячи лунок, десятки прорубей со вставленными в них пучками осоки покрыли гладь водохранилища. Осоку вставляют в лунки, чтобы они не замерзали, кроме того, ее пористая структура обеспечивает доступ кислорода в воду.
В мероприятии участвовали представители ГСЧС Украины в Киевской области, ихтиологи рыбохраны, сотрудники Госводагентства, Госэкоинспекции и Института гидробиологии НАН Украины, которые измеряли количество кислорода в воде, а также измеряли ее температуру. Во время акции сделали более тысячи лунок и вырезали десятки прорубей.