Во льду на Киевском водохранилище прорубили более тысячи лунок, чтобы спасти рыбу от удушья (фото)

На Киевском водохранилище для предотвращения массового мора рыбы провели масштабную акцию "Глоток воздуха". Об этом сообщили в Украинской ассоциации рыбаков.

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Чтобы уберечь рыбу от гибели, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины и общественность инициировали создание при областных государственных администрациях штабов, куда должны стекаться сведения со всех водоемов страны измерения: толщины льда, температуры воды, количества растворенного в воде кислорода, уровня воды в водохранилищах.

Сейчас в зимовальных ямах кислород в воде находится в пределах нормы. Но из-за толщины льда на мелководных участках его уровень упал существенно. Поэтому, чтобы не допустить возникновения заморных явлений, было решено провести всеукраинскую акцию.

Мелиоративные мероприятия уже начались Запорожье (Каховское водохранилище), в дельте Днепра - Херсоне, на Кременчугском водохранилище в районе Сулинского заказника. В ближайшее время они начнутся на Каневском водохранилище, Кременчугском - в Черкассах, Светловодске, Кременчуге, а также в Днепре.

"Можно до бесконечности "сидя на диване" говорить, что наступил сложный период под заснеженным льдом для рыбы, возмущаться бездействием государственных структур ... А можно, засучив рукава, взять пешню или ледоруб и выйти на лед, просверлить каждому из нас несколько десятков лунок", - сказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Акция состоялась на двух участках Киевского водохранилища: на правом берегу в районе села Сухолучье, и на левом берегу возле рыбстана села Лебедевка.

На Киевском водохранилище в районе села Лебедевка на лед вышло более двух сотен людей. Взревели бензопилы и бензобуры - закипела работа. На мотосанях подвозили снопы осоки. Более тысячи лунок, десятки прорубей со вставленными в них пучками осоки покрыли гладь водохранилища. Осоку вставляют в лунки, чтобы они не замерзали, кроме того, ее пористая структура обеспечивает доступ кислорода в воду.

В мероприятии участвовали представители ГСЧС Украины в Киевской области, ихтиологи рыбохраны, сотрудники Госводагентства, Госэкоинспекции и Института гидробиологии НАН Украины, которые измеряли количество кислорода в воде, а также измеряли ее температуру. Во время акции сделали более тысячи лунок и вырезали десятки прорубей.