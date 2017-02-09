Гослесагентство: Всемирный банк предоставит помощь для реформирования лесного хозяйства Украины

Всемирный банк предоставит свою помощь для внедрения реформ в лесном хозяйстве Украины, сообщила временно исполняющая обязанности председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич в Facebook. Во время встречи с представителями миссии Всемирного банка по вопросам лесного хозяйства, окружающей среды и природных ресурсов Валери Хикей и Эндрю Митчелем обсуждался вопрос комплексного реформирования лесного хозяйства.

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По словам Кристины Юшкевич, для проведения реформы и внедрения Национальной лесной программы необходимо знать реальное состояние лесов Украины.

"Эксперты Всемирного банка рассмотрят подготовленное нами техническое задание для осуществления полноценного учета украинских лесов. Они со своей стороны присоединятся к этому проекту, который мы начинаем с австрийцами. В частности, предоставят предложений относительно международных стандартов учета и технической помощи его проведение", - написала вр.и.о. главы ведомства.

Она отметила, что в дальнейшем это позволит усовершенствовать государственный лесной кадастр и обеспечить постоянный мониторинг деятельности лесного хозяйства с помощью средств дистанционного зондирования земли.

Юшкевич также сообщила, что Всемирный банк рассмотрит возможность поддержать работы по национальной лесной инвентаризации и в рамках реформирования предоставит экспертную помощь для разработки и внедрения Национальной лесной программы.

"Внимание международного сообщества к Украине, в частности, в области лесного хозяйства очень велико. И мы должны воспользоваться этим шансом, чтобы выйти на качественно новый уровень", - подчеркнула Юшкевич.