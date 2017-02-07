В ВР провалилась попытка усовершенствовать законодательство в сфере охраны природно-заповедного фонда

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект во втором чтении проголосовали только 173 народных депутата из 351 зарегистрированного в сессионном зале. Депутаты также не смогли отправить законопроект для повторной подготовки на второе чтение. Таким образом,он был отклонен.

Законопроектом в законе Украины "О природно-заповедном фонде Украины" предлагалось, в частности, установить, что запрещаются изъятие, передача в собственность и предоставление в пользование земельных участков, относительно которых принято решение о создании или объявлении территорий и объектов природно-заповедного фонда, кроме случаев, предусмотренных этим и другими законами.

Читайте такжеЭкологи заявляют о несовершенстве законодательства в сфере санитарных рубок леса

Кроме того, предлагалось установить, что в случае крайней необходимости по решению научно-технического совета на территории биосферного заповедника могут проводиться мероприятия, направленные на охрану природных комплексов, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и предотвращение чрезвычайных ситуаций, не предусмотренных проектом организации территории.

Также в Земельном кодексе Украины предлагалось определить, что запрещается изменение целевого назначения земельных участков, относительно которых принято решение о создании или объявлении территорий и объектов природно-заповедного фонда, кроме случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Земельные участки природно-заповедного фонда государственной и коммунальной собственности по решению органов исполнительной власти или органов местного самоуправления предоставляются в постоянное пользование природоохранным предприятиям, учреждениям, организациям или включаются в состав территорий и объектов природно-заповедного фонда без изъятия у землепользователей. Сведения о границах территорий природно-заповедного фонда вносятся в Государственный земельный кадастр.