Снежный апокалипсис: опасности грязного снега

Из года в год зима внезапно «шокирует» жителей мегаполисов количеством выпавшего снега. Вместе с тем, возмущаясь снежной кашей под ногами, жители городов почти не задумываются, куда коммунальщики «убирают» этот снег, а также, если не убирают, чем именно обрабатывают, чтобы обращений в травмпункты было как можно меньше.

По официальным данным, с начала зимы в Киеве было вывезено более 70 тысяч тонн собранного коммунальными службами столицы снега. Отметим, на сегодняшний день, он вывозится на 32 пустыря (любопытно, что все они находятся в черте города), самые большие из которых – на участках возле улиц Саперно-Слободской (правый берег Днепра) и Коллекторной (левый берег Днепра). В то же время, по данным Киевавтодора, для борьбы с гололедом уже было использовано около 40 тысяч тонн соли и примерно столько же песчано-солевой смеси.

Вместе с тем, по мнению экспертов, как первый, так и второй способ борьбы со льдом и снегом могут приносить вред окружающей среде и здоровью людей.

Реагенты: панацея или яд?

Уже многие годы в качестве основного реагента для устранения снежных покровов используют химические соли. Реагенты, которые содержат хлориды, гидрохлориды и хлораты с легкостью портят зимнюю обувь и автомобильную резину, снежные горы на газонах, которые начинают таять с первым потеплением, приводят к тому, что, накопившиеся в этих «терриконах» вредные вещества, впитываются в почву и могут погубить зеленые насаждения. «Для окружающей среды небезопасен снег, который посыпают солью. Дело в том, что после попадания его на почву, деревья высыхают. В Киеве люди организовываются самостоятельно и укрывают участки земли под деревьями, чтобы туда не попали эти растворы», - отмечает заместитель директора Национального экологического центра Украины Алексей Василюк.

«Когда соль попадает в грунт, излишнее засоление почв приводит к их деградации, эрозии. По факту деградации почва теряет свое плодородие. Живые организмы не в состоянии выжить, растения будут погибать в засоленной почве», - добавляет член Днепропетровского отделения Национального экологического центра Украины Максим Сорока.

Кроме того, техническая соль попадает не только в грунт, но, через дренажную систему, в природные поверхностные водоемы, опять же, увеличивая их минерализацию. «Техническая соль вместе с талым снегом попадает в канализацию, оттуда - в грунтовые и поверхностные воды, где увеличивает минерализацию. Это грозит уменьшением видом растений и животных в водоемах», - объясняет сотрудник Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Украине Наталья Гозак.

Дело в том, что, в случае засоления водоемов, первыми погибают речные обитатели - микроорганизмы, микроводоросли, которыми питается планктон. Дальше - по цепочке - страдает и речная рыба. В конечном итоге, из-за засоления водоемы превращаются в болото.

В этой связи, по словам эколога, для борьбы со снегом и гололедом целесообразнее использовать природные материалы, к примеру, песок. «Это значительно снизит загрязнение почв и водоемов», - утверждает Наталья Гозак.

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Проблема с использованием песка для коммунальщиков состоит в другом – попадая в канализацию, он существенно засоряет дренажные системы города, что, в конечном итоге, может иметь неприятные последствия.

К сожалению, и вывоз снега решает, разве что, краткосрочные проблемы с уменьшением травматичности во время передвижения людей по городу. В глобальном смысле, снежная каша, которая остается после срабатывания реагентов, «плавящих» снег, попадая на пустыри в пределах города или в посадки, поля, а то и реки за городом, приносит вреда не меньше, чем та, которая тает прямо на тротуарах и дорогах. «По сути, выбрасывают химические отходы. Снег содержит массу отравляющих веществ: сажа, соли, масла машин, оксиды свинца, соли тяжелых металлов. Он, как губка, которой протерли поверхность грязного станка. Нельзя просто вывозить снег за город, его нужно скидывать на свалки», - заявляет директор общественной организации «Киевский эколого-культурный центр» Владимир Борейко.

При этом, по словам Максима Сороки, снег важно не только вывозить, но и очищать. «Законодательством Украины снег не определен как отход, хотя его тоже нужно считать отходом - он загрязнен. Когда вывозят десятки тысяч тон в одно место, и он там тает, то огромная масса загрязняющих веществ попадает в грунт и в грунтовые воды, как результат, получаем потом загрязненные водоемы, которые опасны для всех живых организмов», - подчеркивает он.

Методы других стран – на шаг впереди

А пока в нашей стране ищут, как снизить негативное влияние соли, в более развитых странах уже применяют менее опасные инновационные методы. Борьба там, в первую очередь, начинается со своевременной уборки. В США, к примеру, действует правило трех часов – после окончания любого снегопада все дороги должны быть расчищены в течение трех часов. Кстати, в этом американцам помогает специальный снегоуборочный автомобиль с косым прицепом, который позволяет расчищать три-четыре полосы одновременно. Власти также обязывают владельцев предприятий и частных домов убирать снег и лед со своих территорий. В случае невыполнения – штраф 100 долларов.

Гололед же в Америке и Канаде побеждают с помощью бишофитов – хлористого магния. Он более эффективен, чем соль: бишофитные материалы действуют до -18 ̊ С, в том время, как соль, замерзает уже при – 10 ̊ С. Впрочем, экологи считают, что в этом случае люди загрязняют окружающую среду магнием. «Магний, с одной стороны, - часть природы, но не в таких количествах», - отмечает Максим Сорока.

Норвегия также имеет свои специальные способы борьбы со льдом и снегом: вместо песка и снега они используют горячий «гравий». Каменную крошку тут смешивают с водой и разогревают до 95 ̊ С. Таким образом норжвежцы плавят и лед, и снег.

Исландия – и вовсе страна счастливых коммунальщиков: им зимой снег убирать не приходится. Дело в том, что города в Исландии отапливаются водой из геотермальных источников, ее используют и для подогрева дорожного покрытия. Трубы с природным кипятком захватывают пространство городских улиц, снег моментально тает и не скапливается на дорогах.

В заснеженной Финляндии горячих источников нет, поэтому коммунальным службам приходится хорошо поработать. Снег убирают каждый день с половины седьмого утра специальной тяжелой техникой - грейдерами. Перед тем, как вывезти кучи замерзшей воды из населенных пунктов, их состав проверяют в лабораториях. Безопасный для окружающей среды снег сбрасывают в Финский залив, а грязный снег отправляют на специальные «снежные свалки».

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Главный принцип Финляндии в борьбе со снегом – оперативность. Местные власти с помощью автоматических фотокамер постоянно отслеживают любые погодные изменения и немедленно реагируют. Примечательно, что снегоуборочная техника у них передвигается со скоростью 90 км/ч, что позволяет не создавать пробки на дорогах (для сравнения, у нас - не более 40 км/ч).

С обледенениями Финляндия или Германия давно уже не борются с помощью соли: местные власти справедливо считают, что химические растворы наносят вред природе.

«Северные страны, Финляндия, Швеция, некоторые участки Германии, применяют тонкодисперсные опилки. Да, это может загрязнять коллекторы, но у них дренажные системы также выводятся на очистные сооружения, а в Украине дренажная система сразу выводится в водоем, поэтому нам до этого метода еще далеко», - подчеркивает Максим Сорока.

Вместе с тем, следует отметить, что в январе 2014 года, умелые харьковские инженеры собрали первую в Украине машину по плавке снега. Всего за час их установка способна растопить 100 кубометров снега и заменить 12 грузовиков. К сожалению, техническая новинка до сих пор не заинтересовала местные власти: снег убирают по старинке, или не убирают вовсе – сам растает, сколько той зимы.

Елена Пащенко, Татьяна Кузнецова