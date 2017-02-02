Киевляне сдали на утилизацию 10 тысяч новогодних елок

Как сообщает пресс-служба горгосадминистрации, коммунальное объединение «Киевзеленстрой» утилизировало 10 тыс. новогодних елей, внедряя принципы «зеленой экономики».

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Пункты приема елок работали до 1 февраля при каждой производственной базе коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений. Все ели, которые привозили и приносили в пункты, были измельчены на специальном оборудовании и превращены в щепки, которые кладут под елки и сосны как органическое удобрение.

Впервые в городе пункты приема новогодних елок создали в 2016 году. В прошлом году утилизировали 3,5 тыс. елей, щепки из которых использовали как удобрения для 700 деревьев.

Как сообщил генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Михаил Наконечный, предприятие разработало несколько направлений внедрения принципов «зеленой экономики», презентовать которые планирует 10 февраля в Колонном зале КГГА.