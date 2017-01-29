Браконьеры для "выкуривания зверей" устроили пожар в национальном парке "Тузловские лиманы" (фото)

Браконьеры для «выкуривания зверей» устроили пожар в национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области.

Об этом в Facebook сообщил директор парка Иван Русев.

По его словам, 28 января инспектор НПП «Тузловские лиманы» Руслан Лупашко из своего дома в селе Желтояры увидел зарево и густые клубы дыма в верховьях лимана Карачаус.

Инспектор оперативно прибыл к месту ЧП, где увидел шестерых мужчин с расчехленными ружьями, стоявших у «массива подожженного ими же тростника».

По словам руководителя заповедника, в их числе был председатель Желтоярского сельского охотколлектива Александр Сапко.

Он подчеркнул, что мужчины не отреагировали на предупреждение инспектора, в связи с чем последний вызвал на место руководство национального парка и полицию.

Русев отметил, что находившиеся возле горящих зарослей мужчины вначале аргументировали свои действия разрешением председателя Татарбунарского общества охотников, который является бывшим правоохранителем, но затем быстро покинули место происшествия.

На место прибыли сотрудники полиции, которые провели осмотр, взяли показания у инспектора.

В Национальной полиции подтвердили факт обращения сотрудников заповедника в связи с вышеназванным происшествием. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщал УНИАН, в Беляевском районе Одесской области в ночь на 28 января неизвестные взорвали лодку Романа Русева - сына директора НПП «Тузловские лиманы» Ивана Русева.

В марте 2016 года И.Русев сообщил, что в парке «Тузловские лиманы» во время браконьерства задержан бывший начальник райотдела милиции, председатель Татарбунарского общества охотников и рыболовов Владимир Друговин. Полиция открыла уголовное производство, бывший правоохранитель утверждал, что имеет соответствующее разрешение на охоту и рыбалку в данной местности.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарубнарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 тыс. 865 га. Общая площадь водоемов — 206 кв км. Озера в парке имеют статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.