В Украине создали координационный совет для борьбы с деградацией земель

Совет возглавил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Читайте такжеNASA опубликовало спутниковое фото со снегом в Сахаре

В министерстве пояснили, что в Украине проблемы деградации земель стоят очень остро. По предварительным подсчетам специалистов, водной и ветровой эрозией поражены около 57% территории страны, более 12% земель страдают от подтопления.

По разным критериям загрязненными являются около 20% украинских земель. Ежегодно фиксируется почти 23 тысячи оползней. Вследствие абразии разрушается до 60% побережья Азовского и Черного морей и 41% береговой линии днепровских водохранилищ. Более 150 тысяч гектаров земель нарушены в результате горнодобывающей и других видов деятельности. Количество подземных и поверхностных карстопроявлений составляет около 27 тысяч.

«Наша задача - создать все предпосылки для недопущения такого развития событий. Надеюсь, что Координационный совет сможет усилить координацию деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, привлекая к участию в своей работе представителей местной исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также независимых экспертов», - отметил Остап Семерак.

Он добавил, что Координационный совет будет анализировать выполнение Национального плана действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 30 марта 2016 г. № 271, и других планов и программ в этой сфере. Согласно постановлению Кабмина от 18 января № 20, координационный совет создан на период до 2021 года.