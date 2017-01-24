В Одесской области не дали вывезти в Румынию древесину стоимостью более 1 миллиона

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 23 января в результате обыска, проведенного сотрудниками двух управлений регионального главка Нацполиции (защиты экономики и следственного), Одесской таможни и Одесского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, изъято более 1,3 тыс. кубометров запрещенной для экспорта лесопродукции.

«Оперативниками было установлено, что на станции «Кучурган» регионального филиала «Одесской железной дороги» находятся 19 железнодорожных вагонов с лесопродукцией.

Во время санкционированных обысков установлено, что в данных вагонах находится от 30% продукции деловой древесины - кругляк сосны, которая должна поступить в Румынию как топливная древесина в адрес предприятия нерезидента», - рассказали в главке.

«В результате проведенной спецоперации изъято 1,33 тыс. куб. метров лесной продукции на общую сумму более 1 млн грн», - сообщил начальник Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции Алексей Семенцов.

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Сотрудники управления установили, что руководители частного предприятия вступили в преступный сговор с должностными лицами лесных хозяйств Украины. Последние, злоупотребляя служебным положением, совершили незаконную вырубку леса, который в дальнейшем пытались экспортировать в железнодорожном транспорте за пределы таможенной территории Украины на основании товарно-сопроводительных документов, в которые были внесены заведомо ложные сведения.

В настоящее время решается вопрос, о наложении ареста на изъятую продукцию.

Проводится расследование по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом введен 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины. При этом до 1 января 2017 года можно было экспортировать сосновую древесину. С начала этого года мораторий вступил в полную силу.