Земли под органическое производство хотят выделять через аукционы по льготным ставкам

Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода.

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«Минагрополитики и Госгеокадастр разрабатывают механизм поддержки виноградарства и стимулирования производства органической продукции путем проведения специализированных земельных аукционов. Предполагается, что на серии спецаукционов участникам рынка будут предложены земельные участки для производства органики и выращивания винограда по льготным арендным ставкам», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, льготные ставки вступят в силу только после начала фактической реализации инвестиционного проекта - закладка насаждений, начала процесса сертификации производства по органическим стандартам. В случае если определенные аукционные условия не будут соблюдены, арендные ставки будут возвращены к рыночным значениям на уровне среднего показателя в соответствующем районе.

Согласно сообщению, Держгеокадастр уже начал аудит сельхозземель государственной формы собственности, пригодных для этих целей. Однако из-за множества дополнительных требований к производству органической продукции количество таких земель ограничено. При этом для виноградарства могут быть использованы только в отдельных районах Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

В первую очередь для органического производства будут задействованы земли запаса, которые длительное время не были в использовании. Это позволит инвестору сократить период получения сертификата соответствия.

В министерстве добавили: если на первых аукционах будет зафиксирован высокий спрос на земельные участки, практика их проведения может быть расширена.

Как сообщал УНИАН, приоритетными задачами Минагропрода в 2017 году является земельная реформа, стимулирование развития аграрной сферы, улучшения качества и обеспечения безопасности пищевых продуктов и развитие органического производства.

Министерство намерено развивать производство органической продукции, чтобы к 2020 году довести долю такой продукции в валовом сельхозпроизводстве до 3%. По состоянию на сегодня в Украине для производства органической продукции используется 1% пахотных земель.