Минприроды собирается декоммунизировать заповедники

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, министерство обратилось к областным государственным администрациям с просьбой организовать процесса переименования территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения, названия которых содержат символику коммунистического тоталитарного режима.

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Соответствующее обращение к облгосадминистрациям подписал заместитель министра по вопросам европейской интеграции Николай Кузьо.

Минприроды также инициировало переименование территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения. Полученные предложения ОГА станут основанием для подготовки и принятия соответствующего указа президента.

Завершением этой работы будут решения областных советов о переименовании соответствующих территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения.

В министерстве призвали всех неравнодушных присоединиться к процессу декоммунизации природно-заповедного фонда и высказывать свои предложения по их переименованию соответствующим ОГА и Минприроды.