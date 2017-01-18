Рада приняла в первом чтении законопроект о защите многовековых лесов

За принятие проекта закона №4480 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране пралесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат» за основу проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Презентуя законопроект, народный депутат Игорь Луценко отметил, что на данный момент пралеса вырубаются, даже несмотря на то, что они частично находятся на территории природно-заповедного фонда.

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«Положения законопроекта направлены на выполнение многих международных обязательств Украины … о защите пралесов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, экологи неоднократно призывали Верховную Раду принять закон о защите пралесов от вырубки, так как они формируют уникальную экосистему, где живут редкие виды животных.

Как известно, пралеса – это древний лес, который не был изменен под воздействием человека. Пралеса формировались в режиме полной неприкосновенности со стороны человека. В Европе они составляют 0,02% всех лесов, в Украине – 0,24% всех лесов.

Законопроект о защите карпатских пралесов направлен на выполнение Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат, ратифицированной Украиной 07.04.2004, и Протокола об устойчивом управлении лесами к Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат, ратифицированного Украиной 16.10.2012.