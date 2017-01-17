Рада отклонила важный законопроект о стратегической экологической оценке

За направление законопроекта №3259 «О стратегической экологической оценке» в комитет на доработку к повторному второму чтению проголосовал 201 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Следующие предложения спикера Андрея Парубия о возвращении к голосованию за отправку документа на доработку в Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС также не нашли поддержки у депутатов.

В свою очередь, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак призвал парламент отправить этот законопроект на доработку в профильный комитет ВР, поскольку в случае его непринятия Украина нарушает взятые на себя обязательства перед Энергетическим сообществом.

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«Просим направить этот законопроект на доработку... Сегодняшнее голосование позволяет сохранить возможность принятия этого закона. Против Украины уже начались расследования Энергетического сообщества о невыполнении своих обязательств. Мы ратифицировали прошлого года международное соглашение о стратегическую экологическую оценку, и мы должны выглядеть достойным партнером», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2016 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №3259 «О стратегической экологической оценке».

Ранее инициаторы проекта закона утверждали, что он разработан с целью адаптации законодательства Украины к законодательству Евросоюза. По их мнению, этот документ даст возможность организациям стратегически планировать места, на которых могут размещаться промышленные объекты. Соответственно, это позволит им рассчитывать наперед все экологические риски, с которыми может столкнуться соответствующая территория.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо заявлял, что международные партнеры негативно оценивают задержку с принятием этого и ряда других экологических законопроектов, которые Украина обязалась принять в рамках Соглашения об ассоциации и соглашения о присоединении к Энергетическому сообществу.

31 октября президент Украины наложил вето на этот законопроект.