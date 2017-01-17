Над двумя австралийскими штатами нависла угроза нашествия мышей

По данным государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, в штатах Виктория и Южная Австралия в этом году развелось особенно много мышей, передает Русская служба Би-би-си.

На эти два штата приходится около 40% сельскохозяйственной отрасли страны.

Животные, по мнению ученых, начинают представлять угрозу, если на один гектар приходится более тысячи грызунов. Нормой считается около пяти мышей на гектар.

Читайте такжеАргентина страдает от нашествия саранчи - BBC

Если у мышей будет достаточно еды, их популяция в ближайшие месяцы может достичь опасного уровня, предупреждают ученые.

Ученые отмечают, что урожай зерна в этом году оказался рекордным. Поэтому все условия для бурного роста популяции мышей уже созданы.

Опасный рост популяции мышей регулярно происходит в австралийских сельскохозяйственных регионах.

Это бьет по финансам фермеров, которые приходится покупать дорогостоящие средства борьбы с грызунами. Кроме того, мыши появляются в домах фермеров, часто их находят в автомобилях.

Мыши были ввезены в Австралию европейцами. Здесь у них почти нет естественных конкурентов, что приводит к быстрому росту популяции.