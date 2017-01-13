В Волынской области начальник полигона брал взятки за незаконную вырубку леса (фото, видео)
В Волынской области сотрудники службы безопасности Украины задержали начальника полигона одной из воинских частей во время получения взятки..
Как сообщили в пресс-службе УСБУ в Волынской области, начальника полигона одной из воинских частей, которая дислоцируется на Волыни, задержали 12 января во второй половине дня на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 10 тыс. грн.
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Как отметили в пресс-службе, капитан систематически вымогал деньги за выдачу незаконных разрешений на вырубку леса на территории полигона.
Ранее оперативники спецслужбы задокументировали два факта получения неправомерной выгоды. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Продолжаются следственные действия.