В Украине ввели ограничения на вывоз дров

Об этом сообщила временно исполняющий обязанности председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич в Facebook.

"Своим приказом обязала руководителей государственных предприятий Гослесагентства при поставке за границу топливных дров ограничить их длину двумя метрами. Это сделает невозможным злоупотребления, когда под видом дров вывозится ценная древесина. Этот приказ будет доведен и до органов таможенного контроля", - написала она.

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Также Юшкевич пообещала обеспечить со стороны Гослесагентства жесткий контроль.

"В случае нарушения лесхозами этого требования, будут приниматься соответствующие кадровые решения, а материалы будут передаваться в правоохранительные органы . Призываю и других постоянных лесопользователей также ввести аналогичную норму. Только совместными действиями мы сможем прекратить контрабандный вывоз украинского леса за границу ", - отметила она.