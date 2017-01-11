За сохранением природы во время военных учений в нацпарках и заповедниках будет следить специальная рабочая группа - Семерак

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды.

В состав созданной рабочей группы вошли представители Минприроды, Минобороны, Государственной экологической инспекции, научных учреждений Национальной академии наук Украины, общественных организаций природоохранного направления.

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«Наши специалисты из Минприроды получили легальную платформу для обсуждения вопросов, связанных с сохранением территорий природно-заповедного фонда, и поиска взаимоприемлемых решений с представителями военного ведомства. Для нас важно предотвратить негативное воздействие на объекты природно-заповедного фонда даже во время военных учений и других действий подразделений Минобороны. Природоохранные требования должны быть соблюдены», - пояснил Семерак.

Как отметили в Минприроды, созданию указанной рабочей группы предшествовало урегулирование ситуаций, которые возникли на территориях природно-заповедного фонда, в частности, на территориях Черноморского биосферного заповедника, национальных природных парков «Олешковские пески», «Яворивский», «Тузловские лиманы», заказника местного значения «Тарутинская степь» в Одесской области.

Проблемные вопросы были решены в интересах заповедных объектов, вместе с тем военные нашли законодательно возможные пути выполнения своих задач, добавили в ведомстве.