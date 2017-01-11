Госрыбагентство ответило на заявление экологов о том, что "Азовское море погубила безответственность"

"Согласно данным Госстата, в 2015 году вылов рыбы и других водных биоресурсов в Азовском море составил 30 161 тонн или +60,5% к 2014 году (18 793 тонны). При этом в 2016 г. прирост продолжается, показатель вылова составил 36 240 тонн. Соответствующая информация подтверждает постоянство запасов промысловых видов рыб в Азовском море и рост вылова по отдельным видам (бычок, тюлька, хамса и др)", - говорится в сообщении Госрыбагентства, переданном УНИАН.

"Относительно видового состава доминирующих промышленных видов рыб, то под «полноценным промышленным выловом» понимается доминирование определенных видов в промышленных уловах. В истории рыбного промысла Украины на Азове, начиная с 90-х годов, никогда не было 40 промышленных видов. В начале 90-х годов основную массу промышленных уловов составляли 3 вида: судак, тюлька и хамса. В начале 2000-х годов было 5 основных промышленных видов: судак, пиленгас, бычок, хамса и тюлька. Основными промышленными видами Азовского моря в 2016 году, как и в начале 90-х, есть три вида: бычок, тюлька и хамса. Согласно данным официальной статистики, в 2016 г. в бассейне Азовского моря среди морских видов рыб, которые вылавливаются, преобладают тюлька (12783 тонна, рост в 1,2 раза), бычок (20750 тонн, увеличение в 1,2 раза), хамса азовская (2122 тонн, рост в 2 раза)", - сообщил Госрыбагентство.

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"По словам ученых, доминирование в промышленных уловах определенного вида рыбы не является постоянным показателем, меняются ежегодно и зависят от многих факторов: экологического состояния моря, солености моря, проведение рыбовозобновительных мероприятий. Например, бычок, который сегодня составляет львиную долю вылова на Азове, в середине 70-х годов почти полностью исчез с промысла за перелов и разрушение нерестилищ. В 1991-1994 годах. вылавливалось ежегодно не более 400 тонн бычков. Благодаря работе украинских ученых популяцию бычка удалось восстановить, он показывает ежегодный прирост. В 2015 г. было добыто 18 тыс. тонн, а промышленные запасы оцениваются в 130 тыс. тонн. Крайне важным фактором, влияющим на воспроизводство рыбы, является соленость моря. Определенные виды для нереста нуждаются в низкой солености (например, тарань), а определенные – высокой (пиленгас, камбала-калкан). Соответственно, от общего уровня солености моря зависит воспроизводство и промышленные запасы данных видов рыб", - сообщило Госрыбагентство.

"В начале 2000-х гг. Азовское море находилось на этапе «стабилизации» режима солености, а в течение 2003 – 2006 гг. в периоде «опреснения», в 2007 г. началось осолення воды, и в 2016 г. достигло максимальной отметки в 13,6 промилле. Те виды рыб, для размножения которых необходима высокая соленость моря – камбала, пиленгас, – отреагировали на это: например, в 2016 году наблюдается пополнение популяции пиленгаса (увеличение вылова в 2016 году в 2,8 раза по сравнению с 2015)", - привело данные Госрыбагентство.

"Азовское море является зоной, где промысел ведет Украина и Россия, соответственно промышленные запасы, лимиты для вылова или необходимость воспроизводства популяции определенного вида рыб определяются учеными обеих стран и согласовываются на совместном Российско-Украинской комиссии. В частности, для ускорения воспроизведения калкана, судака в 2016 году не было выдано квот на промышленный вылов этих рыб", - сообщило Госрыбагентство.

"Для усиления эффективности естественного воспроизводства популяции рыбы, конечно, необходимо проводить рыбоохранные мероприятия и программы по искусственному воспроизводству рыбы. В государственном бюджете на 2017 год предусмотрено финансирование программы «Селекция в рыбном хозяйстве и воспроизводство водных биоресурсов во внутренних водоемах и Азово-Черноморском бассейне» в размере 40 млн грн", - утверждает Госрыбагентство.

Как сообщал УНИАН, накануне Ассоциация рыболовов Украины со ссылкой на данные экологов заявила, что "Азовское море погубила безответственность и жадность": из 40 промысловых видов рыб для полноценного вылова осталось только три (тюлька, бычок и хамса), остальные вылавливаются в мизерном количестве, и необходимо прекратить промышленный вылов рыбы в водах Азова хотя бы на 5 лет для восстановления экосистемы.