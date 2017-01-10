Украина намерена сотрудничать с Австрией в вопросах сохранения лесов – Гослесагентство

Уже в ближайшее время Украина вооружится опытом Австрии в области государственного учета лесов, их защиты от незаконной вырубки. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины и посла Австрии в Украине Гермине Поппеллер.

"Сегодня состоялась очень содержательная встреча с послом Австрии в Украине г-Гермина Поппеллер. Опыт Австрии в постоянном и устойчивом ведении лесного хозяйства очень интересен. Сотрудничество наших государств позволит внедрить эффективные и экологически безопасные технологии для лесоуправления. Для меня приоритетом является то, что лесоводство должно быть приближено к природе. Основная задача - это сохранение биоразнообразия лесов ", - написала Кристина Юшкевич на своей странице в Facebook.

Она так же отметила, что в ближайшее время состоится не менее важная встреча с австрийской делегацией Федерального министерства сельского и лесного хозяйства, на которой и будут обсуждены конкретные меры по внедрению зарубежного опыта в Украине.

Напомним, в 2016-м году Украина и Австрия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства. Кристина Юшкевич ранее отмечала, что главной задачей, прописанным в документе, является ведение лесного хозяйства на основе объективных данных.