Экологи: необходимо минимум на 5 лет запретить промысел в Азовском море

Азовское море - это мировая рыбная жемчужина, которая еще недавно превосходила в 6,5 раза по рыбопродуктивности Каспийское море. На сегодня украинские экологи убеждают, что ресурсы Азовского моря практически уничтожены. Из 40 промысловых видов рыб для полноценного вылова осталось только три (тюлька, бычок и хамса), остальные вылавливаются в мизерном количестве. Ученые предлагают прекратить промышленный вылов рыбы в водах Азова хотя бы на 5 лет. Именно столько нужно, чтобы море начало возвращать свой рыбный потенциал считают они, сообщила пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

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По данным Госэкоинспекции Минприроды Украины, за последнее десятилетие более чем в двадцать раз снизился объем вылова пиленгаса, в пять раз - судака, в семь - камбалы-калкана.

"Азовское море погубила безответственность и жадность. Ни один вид рыбы не пропал просто так. Но не все так плохо ― свойство экосистемы к самовосстановлению еще не утрачена, поэтому нужно немедленно принимать жесткие меры в области охраны и воспроизведения рыбных запасов", - заявил эколог Геннадий Молодан, директор Национального природного ландшафтного парка «Меотида».

«Думаю, что вернуть Азовскому морю прежний потенциал можно при одном условии ― если закрыть промышленный лов на 5 лет. Удочкой ― лови, никто не против, но знай: выйдешь в море с сеткой или тралом ― получишь "статью". Причем жесткие меры нужно вводить как украинской, так и российской стороне», ― утверждает Молодан.

«Азоврыбохрана» сообщила, что в 2016 году в Азовском море выловлено рекордное количество рыбы и водных ресурсов ― почти 36 тысяч тонн. Больше всего поймали бычка (21 тыс. тонн), тюльки (12,5 тыс. тонн) и хамсы (2 тыс. тонн). Промысел в 2016 году осуществляли 150 украинских пользователей.

- Это лучший показатель улова, начиная с 2004 года, ― сообщил руководитель «Азоврыбохраны» Сергей Чих - Благодаря профессиональной работе рыбоохраны мы смогли снизить факты незаконного вылова, а также вывести из тени значительное количество неучтенного вылова промысловиков.

По его словам, запасы вышеуказанных видов рыб в Азовском море позволяют увеличить результаты вылова в несколько раз.

По данным «Азоврыбохраны», средний ежегодный вылов в Азовском море составляет 28 тыс. 184 тонны рыбы, в том числе: азовской хамсы ― 5 тыс. 91 тонна, тюльки ― 8 тысяч 848 тонн, бычков ― 8 тыс. 684 тонн. Средний процент освоения национальных квот составляет 33%.

"При полном освоении научно обоснованного лимита, без причинения вреда водным биоресурсов, есть возможность добывать около 120 тысяч тонн рыбы и других водных живых ресурсов" ― рассказали в «Азоврыбохране».