В Киеве открыли специальные пункты, куда можно сдать новогодние елки (карта)

В Киеве начали функционировать пункты приема новогодних елок для утилизации.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя". Читайте такжеНа Житомирщине вырастили почти 670 тысяч елок для новогодних праздников Так, всего в городе работает 10 таких пунктов. Каждый из них отмечен на карте. Как сообщал УНИАН, накануне новогодних праздников государственное агентство лесных ресурсов усилило охрану хвойных лесов для предотвращения незаконных рубок деревьев.

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