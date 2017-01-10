В Киеве открыли специальные пункты, куда можно сдать новогодние елки (карта)
17:49, 10 января 2017Природные ресурсы
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В Киеве начали функционировать пункты приема новогодних елок для утилизации.
Елки не следует оставлять вместе с мусором / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя".
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Так, всего в городе работает 10 таких пунктов. Каждый из них отмечен на карте.
Как сообщал УНИАН, накануне новогодних праздников государственное агентство лесных ресурсов усилило охрану хвойных лесов для предотвращения незаконных рубок деревьев.
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