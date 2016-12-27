Нелегальные новогодние елки обошлись "черным лесорубам" в 150 тысяч гривень штрафа - Гослесагентство

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Рейдовые бригады (Гослесагентства – УНИАН) составили более 360 административных протоколов и взыскали штрафов на сумму почти 25 тыс. грн. Кроме того, за причиненный лесу ущерб нарушители возместили почти 125 тыс. грн», – сообщила пресс-служба.

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Рейдовые бригады, состоящие из представителей государственной лесной охраны, полицейских, общественности и экологов, обнаружили 1626 незаконно срубленных хвойных деревьев.

Также в Гослесагентстве сообщили, что количество рейдовых бригад по сравнению с 2015 годом увеличилось почти вдвое – до 2238, в них работают 7816 человек.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство лесных ресурсов еще в ноябре усилило охрану хвойных лесов для предотвращения незаконной вырубки деревьев накануне новогодних праздников.

По словам временно исполняющей обязанности председателя Гослесагентства Кристины Юшкевич, каждая законно срубленная елка маркируется этикетками, с помощью которых можно узнать происхождение дерева в режиме онлайн.