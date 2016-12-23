Минэкологии предлагает расширить "Буковые пралеса Карпат"

В среду, 21 декабря, прошло заседание рабочей группы Сектора естественных наук и природного наследия Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Минэкологии.

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Заместитель министра экологии по вопросам европейской интеграции Николай Кузьо обратил внимание на необходимость усиления ответственности за выполнение Плана мероприятий по сохранению и развитию украинской части природного объекта "Буковые пралеса Карпат" и Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития и благоустройству горных населенных пунктов украинской части украинско-словацко-немецкого природного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Буковые пралеса Карпат и древние буковые леса Германии".

"Результаты миссии экспертов Международного союза охраны природы в 10 стран Европы, которая проводилась в этом году с целью оценки природных ценностей участков, показали, что расширение объекта Всемирного природного наследия под новым названием "Буковые пралеса Карпат" возможно путем включения дополнительных участкам в природных заповедниках "Горганы" и "Расточье", национальных природных парках "Синевир", "Зачарованный край" и "Подольские Товтры", - отметил Кузьо.

Рабочая группа также обсудила возможность строительства международного учебно-исследовательского центра по изучению буковых лесов Карпат на территории Карпатского биосферного заповедника.