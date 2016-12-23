На Харьковщине правоохранители остановили "КамАЗ" с незаконно вырубленными дубами (фото)
12:09, 23 декабря 2016Природные ресурсы
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Два автомобиля "КамАЗ" с древесиной под управлением местных жителей были остановлены на участке трассы Двуречная–Купянск на Харьковщине.
На Харьковщине местные жители перевозили незаконно вырублены дубы / hk.npu.gov.ua
На вопрос правоохранителей Купянского отдела, куда мужчины везут древесину, водители так и не смогли предоставить объяснений, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
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Как отмечается, по факту происшествия открыто уголовное производство по статье 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок до 3-х лет.
Следователем направлено ходатайство в суд для решения о наложении ареста на временно изъятое имущество.
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