Лесники на Киевщине начали охоту на браконьеров (видео)
Есть пешие лесные патрули, но есть и целые экипажи на авто.
В Дарницком хозяйстве 16 тыс. гектаров леса охраняет 90 лесников почти круглосуточно.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
«За день проходим не менее 10 км. В случае выявления нарушителей составляем протокол и вызываем полицию», - говорит один из патрульных.
Сейчас украинцы все-таки предпочитают покупку елок на рынке, но бывают и нарушители, сказано в сюжете.
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«Накануне Нового года в «зоне риска» находятся преимущественно молодые культуры», - отмечает лесник.
Максимальный штраф за срубленную елку – до нескольких тысяч гривен, в зависимости от лесхоза и диаметра срубленного дерева.
В полиции рассказывают, что уже задержали несколько человек на горячем: в Вышгородском и Броварском районе.