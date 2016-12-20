Лесники на Киевщине начали охоту на браконьеров (видео)

В Дарницком хозяйстве 16 тыс. гектаров леса охраняет 90 лесников почти круглосуточно.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

«За день проходим не менее 10 км. В случае выявления нарушителей составляем протокол и вызываем полицию», - говорит один из патрульных.

Сейчас украинцы все-таки предпочитают покупку елок на рынке, но бывают и нарушители, сказано в сюжете.

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«Накануне Нового года в «зоне риска» находятся преимущественно молодые культуры», - отмечает лесник.

Максимальный штраф за срубленную елку – до нескольких тысяч гривен, в зависимости от лесхоза и диаметра срубленного дерева.

В полиции рассказывают, что уже задержали несколько человек на горячем: в Вышгородском и Броварском районе.