Семерак: Правительство Азарова фактически легализовало хищническую вырубку лесов

«Этот лес рубят люди, которые вокруг живут, они проезжают через село, поселок, там, где есть сельские, районные советы, где есть местная полиция, другие правоохранительные органы. На самом деле в этой цепочке замешаны десятки тысяч людей», - рассказал в телеэфире министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает сайт министерства.

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Он отметил, что в значительной степени именно от отношения местных сообществ к вырубке леса зависит эффективность решения этой проблемы.

«Правила, установленные во времена правительства Азарова, позволяли почти легально проводить хищническую вырубку. Мы поменяли их в октябре этого года. В свое время я на заседании правительства предложил коллегам - и они поддержали - утверждение новых санитарных правил в лесах Украины. К разработке этих документов мы привлекли природоохранную общественность. Это – первый и очень важный шаг. Но нужно дальше искать другие механизмы, чтобы урегулировать этот процесс, а также менять отношение людей к лесу как к ресурсу», - считает Остап Семерак.

Он также напомнил, что будучи народным депутатом, голосовал за моратории на экспорт леса-кругляка.

«Европа говорит, что это не рыночные механизмы, когда кто-то закрывается. Но этот закон действует. Я не вижу достаточное количество голосов в парламенте, чтобы его отменили. Дискуссия продолжается», - резюмировал министр.