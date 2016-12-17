На Житомирщине правоохранители закрыли подпольную пилораму

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, Новоград-Волынской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины по факту похищения, незаконного хранения и реализации деревьев в Емильчинском районе.

16 декабря правоохранители провели санкционированный обыск на территории бывшего тракторного парка, арендованного частным предпринимателем в селе Кулеши Емильчинского района.

Во время обыска обнаружено более 2 тыс. бревен незаконно срубленных деревьев ценной породы дуб (большинство - диаметром более 50 см), объемом почти 300 м. куб., 8 автомобилей (спецтехника), черновую бухгалтерию, бензопилу.

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Также на территории парка выявлено более 100 срезов комелов деревьев, что свидетельствует о намерениях злоумышленников скрыть свои неправомерные действия.

По предварительным подсчетам, стоимость найденной древесины составляет почти 1,5 млн грн.

Согласно сообщению отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, установлено, что частный предприниматель несколько месяцев назад на территории бывшего тракторного парка организовал незаконную деятельность по обработке древесины.

"Соответственно, лес на пилораму попадал также нелегально. Как правило, наемные работники в ночное время на территории лесхозов вырубали ценные породы деревьев. В дальнейшем уже обработанная древесина как пиломатериалы реализовывалась на территории региона", - отметили в полиции.