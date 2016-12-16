На Сумщине правоохранители задержали автомобиль з грузом сосен
15:34, 16 декабря 2016Природные ресурсы
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Вчера на Сумщине, по информации оперативных подразделений ГПСУ, в контролируемом пограничном районе, пограничный отряд отдела «Новая Слобода» и сотрудники полиции задержали автомобиль с грузом сосен.
У водителей не было документов на товар / Фото УНИАН
Об этом сообщает ГПСУ.
В кузове остановленного грузовика «ГАЗ» трое жителей пограничного района перевозили 15 сосен. На товар у них документов не было, как не оказались документов, которые бы подтверждали личность, и у одного из граждан.
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Лицо его установлено, однако за нарушение пограничного режима ему придется понести административную ответственность.
Обнаруженные в автомобиле, возможно, незаконно срубленные хвои переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения. Предварительная сумма нанесенного ущерба государству составила около 10 тысяч гривен.
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