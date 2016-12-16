На Сумщине правоохранители задержали автомобиль з грузом сосен

Об этом сообщает ГПСУ.

В кузове остановленного грузовика «ГАЗ» трое жителей пограничного района перевозили 15 сосен. На товар у них документов не было, как не оказались документов, которые бы подтверждали личность, и у одного из граждан.

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Лицо его установлено, однако за нарушение пограничного режима ему придется понести административную ответственность.

Обнаруженные в автомобиле, возможно, незаконно срубленные хвои переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения. Предварительная сумма нанесенного ущерба государству составила около 10 тысяч гривен.