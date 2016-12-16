Ученые вычислили общий объем озер мира

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает Университет Макгилла (Канада).

Всего в мире насчитывается 1,4 миллиона озер, размер которых превышает 10 гектаров (14 футбольных полей). В итоге это дает более 180 тысяч кубических километров воды.

Читайте такжеНа Луганщине химзавод сливал в реку тонны вредных отходов - СБУ

На 10 крупнейших озер мира приходится 85 процентов воды, которая находится в таких водоемах. Больше всего озер (62 процента по объему) насчитывается в Канаде, где они образовались в результате таяния ледников, начавшихся около десяти тысяч лет назад.

Общая береговая линия озер мира (семь миллионов километров) более чем в четыре раза превышает таковую у Мирового океана и примерно равна десяти расстояниям между Луной и Землей. Если бы вода в естественно возникших водоемах была распределена по поверхности планеты, толщина ее слоя составила бы 1,3 метра.

К своим выводам ученые пришли, проведя компьютерный анализ полученных со спутника данных.