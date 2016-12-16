В Украине стартовала реформа лесной отрасли

Об этом сообщила и. о. председателя Гослесагентства Украины Кристина Юшкевич на странице Facebook.

По словам Юшкевич, первоочередной задачей группы является создание Национальной лесной программы. Такую инициативу поддержали все участники.

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В рамках реформирования рабочая группа планирует сохранить леса в разных регионах Украины, которые выполняют различные функции. Для этого нужно применять эксклюзивные подходы ведения лесного хозяйства в регионах.

Еще одной задачей является увеличение лесистости путем новых подходов к лесоразведения, а также закладывание основ прозрачных правил рынка древесины.

"Искренне верю, что мы изберем правильный путь, который даст нам хорошие результаты!", - прокомментировала Юшкевич.

Председатель Гослесагентства также пообещала более подробно рассказать о результатах работы впоследствии.