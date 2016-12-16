В Тернопольской области обнаружили незаконную вырубку на свыше 2 миллиона гривень

Как сообщает Государственная экологическая инспекция Украины, в ходе проведения внеплановой проверки соблюдения требований действующего природоохранного законодательства в лесном урочище «Бурдякивцы» на территории Борщевского района, которое находится в пользовании Каменец-Подольского военного лесничества Шепетовского военного лесхоза ГП «Ивано-Франковский леспромкомбинат», зафиксированы самовольные вырубки ценных пород древесины (115 пней), а также свыше 30 поврежденных до прекращения роста деревьев.

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Общая сумма убытков нанесенных государству в результате незаконной рубки леса составляет более 2 млн. грн.

В связи с тем, что в действиях должностных лиц Шепетовского военного лесхоза усматриваются признаки преступлений предусмотренных ст.ст. 246, 191, 366 УК украины, материалы проверки направлены в Управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области для принятия мер реагирования.