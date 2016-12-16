Для защиты лесхозов на Харьковщине создали специальную рабочую группу

Соответствующее решение было принято во время заседания круглого стола на тему «Незаконная вырубка леса и полезащитных лесополос», пришедшей в Харькове.

Как подчеркнул председатель фракции «Видродження», заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, на сегодня в области более 20 тысяч гектаров бесхозных лесополос, часть которых почти уничтожена. Следовательно, кромепредупреждения незаконной вырубки лесов, вновь созданная группа будет также искать механизмы передачи бесхозных лесополос под руководство коммунальных лесхозов.

«Мы собрались, чтобы обсудить одну из главных проблем в нашем регионе – незаконная вырубка леса и полезащитных лесополос, которая угрожает нашей экологии. Причины незаконной вырубки – безнаказанность, мизерные штрафы и безгоспность лесопосадок. Вырубки наносят огромный урон, но нарушителям грозит лишь штраф от 850 до 1700 гривен, или лишение свободы до трех лет. Для сравнения в Румынии таким лесорубам грозит от 6 до 12 лет тюрьмы», - отметил Владимир Скоробагач.

За 2016 год в Харьковской области незаконно срубили 532 кубометров леса на сумму 4,7 миллиона гривен. При этом штраф, который уплатили нарушители составил лишь 167 тысяч гривен. По информации Национальной полиции в Харьковской области по фактам незаконной вырубки леса по ст. 246 Уголовного Кодекса Украины направлено в суд 6 уголовных дел.

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«Дело в том, что даже установив нарушителя, мы не можем установить того, кому причинен вред, потому что лесополосы никому не принадлежат. И этим пользуются – вырубают деревья», - отметил заместитель начальника следственного управления ГУ НП в Харьковской области Андрей Шарнин.

По словам Владимира Скоробогача, который принимал участие в нескольких рейдах по противодействию незаконной вырубке леса в Харьковской области, большинство из тех, кто проводит незаконную вырубку леса, демонстрируют правоохранителям разрешения на «санитарную очистку леса». Впрочем, на местах их подлинность проверить невозможно.

Он также сообщил, что с 2017 года информацию о санитарной очистке леса будут публиковать на сайте областных управлений.

«Через неурегулированное законодательство они вырезаются чаще всего «под ноль». На их восстановление нам понадобится не один десяток лет. Именно поэтому депутаты Харьковского облсовета обратились к парламенту и Кабмину с просьбой упростить передачу в постоянное пользование земель сельскохозяйственного назначения под лесополосы», - отметил Скоробагач.

В начале декабря депутаты Харьковского областного совета направили обращение к Верховной Раде Украины и Кабмину с просьбой принять изменения в Уголовный и Административный кодекс Украины, которые ужесточат наказание за незаконную вырубку леса.