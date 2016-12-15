Объемы производства древесной продукции в мире растут шестой год подряд - ООН

По итогам 2015 года Эстония, Латвия и Литва, заняли второе после США место по объемам производства и экспорта древесных топливных гранул. Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), сообщает пресс-служба ООН.

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Отмечается, что увеличение объемов производства топливной древесины связано с растущей потребностью в биоэнергии.

В европейских странах расширяют производство новой древесной продукции - ориентированно-стружечных плит (ОСП), которые используют в строительстве. Эксперты считают, что это поможет снизить выбросы парниковых газов.

В целом объемы производства древесной продукции растут шестой год подряд. Эксперты объясняют это экономическим ростом в странах Азии, а также восстановлением рынка жилья в Северной Америке.

Напомним, на Днепропетровщине незаконные вырубки леса будут искать беспилотники.