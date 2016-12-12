В Минэкологии уверяют, что не назначили директором парка "Тузловские лиманы" экономиста, который не понимает понятия "экосистема"

Виталия Чакира, который «прославился» тем, что не ответил ни на один вопрос во время конкурса, будто бы еще не назначили на должность директора национального природного парка "Тузловские лиманы". Об этом заявили в пресс-службе Министерства экологии, пишет УП.

В ведомстве подчеркнули, что претендента предварительно еще должно проверить НАПК.

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"Конкурсная комиссия была введена для того, чтобы привлечь к процессу общественность и чтобы не было разговоров, что министр кого-то назначил кулуарно. Этот выбор носит исключительно рекомендательный характер. Победитель конкурса еще должен пройти проверку НАПК, должен быть утвержденный райгосадминистрацией", - отметили в пресс-службе.

В то же время, как известно рекомендации Чакиру дали Одесский облсовет и Татарбунарская райсовет.

Напомним, победитель конкурса на должность директора Национального природного парка "Тузловские лиманы" Виталий Чакир не смог ответить на вопросы относительно этого заповедника.

Видео конкурса обнародовал на своей странице в Facebook пользователь Михаил Кицюк. Его спрашивали о том, что такое экосистема, какие представители фауны обитают в парке, какие экосистемы парка являются наиболее уязвимыми. И он не ответил на эти вопросы.

Во время ответа он пытался оправдаться, заявив, он по специальности менеджер-экономист.