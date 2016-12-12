Парком "Тузловские лиманы" в Одесской области будет руководить экономист, который даже не знает, что такое экосистема (видео)

Видео конкурса обнародовал на своей странице в Facebook пользователь Михаил Кицюк.

Его спрашивали о том, что такое экосистема, какие представители фауны обитают в парке, какие экосистемы парка являются наиболее уязвимыми. И он не ответил на эти вопросы.

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Во время ответа он пытался оправдаться, заявив, он по специальности менеджер-экономист.

Ранее конкурсная комиссия Министерства экологии и природных ресурсов приняла решение повторно провести конкурс на замещение вакантных должностей руководителей национальных природных парков «Тузловские лиманы» и «Гуцульщина».