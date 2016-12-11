Кабмин призывают разработать программу развития украинских Карпат

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского облсовета, соответствующее обращение представители областных, районных, городских советов четырех областей и местных советов - членов Ассоциации органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты - Украина» подписали сегодня во время круглого стола на тему: «Проблемы и перспективы развития горных районов Украины», который проходил при участии председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

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Депутаты считают, что только разработка и эффективная реализация комплексной государственной политики поддержки развития Карпат с приоритетами развития дорожно-транспортной инфраструктуры, поддержки решения экологических проблем, развития туризма и сохранения историко-культурного наследия может быть действенным инструментом обеспечения сбалансированного развития горных территорий украинских Карпат, повышения уровня жизни местного населения, а также сохранения окружающей природной среды.

В своем выступлении на мероприятии Парубий призвал парламентариев, общественные организации и ученых присоединиться к инициативе по разработке программы развития украинских Карпат.